Silvia Venturini Fendi diventa presidente onoraria | continuità per Fendi

Il primo ottobre segnerà un passaggio simbolico per la maison romana: Silvia Venturini Fendi lascerà la direzione creativa per assumere, con il consueto entusiasmo, la presidenza onoraria. Sbircia la Notizia Magazine racconta questa svolta che celebra cento anni di storia e, nello stesso tempo, apre nuovi orizzonti. Un incarico che onora il passato e guarda

. @mengonimarco attended the #FendiSS26 show by Silvia Venturini Fendi. Fendi - Milano Fashion Week - Womenswear Spring/Summer 2026 (24.09.2025) Marco indossa un total look della nuova collezione SS 2026 di Fendi

