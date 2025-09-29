Silvetti dopo la rielezione di Acquaroli | Nostro ruolo nella coalizione determinante abbiamo raddoppiato i voti rispetto a cinque anni fa

ANCONA - “Siamo particolarmente felici di questo risultato, c'è stato un incremento di tutti i partiti all'interno della coalizione”. Nelle parole del sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, tutta la soddisfazione per il risultato conseguito da Francesco Acquaroli, riconfermatosi governatore nella. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Acquaroli vince le elezioni e si prepara a un nuovo mandato da presidente delle Marche - Francesco Acquaroli conquista nuovamente le Marche, superando il suo avversario Matteo Ricci dopo una campagna elettorale avvincente e competitiva. Da notizie.it

