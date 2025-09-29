Silvetti dopo la rielezione di Acquaroli | Nostro ruolo nella coalizione determinante abbiamo raddoppiato i voti rispetto a cinque anni fa
ANCONA - “Siamo particolarmente felici di questo risultato, c'è stato un incremento di tutti i partiti all'interno della coalizione”. Nelle parole del sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, tutta la soddisfazione per il risultato conseguito da Francesco Acquaroli, riconfermatosi governatore nella. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
In questa notizia si parla di: silvetti - dopo
Il sindaco Silvetti. La calma dopo la rabbia:: "Sarà un summit decisivo"
Valeria Mancinelli controbatte a Daniele Silvetti e Giacomo Bugaro: «Arriva sempre tutto domani, dopo le elezioni»
La lettera del sindaco Luca Salvetti dopo quanto accaduto venerdì scorso a palazzo civico - facebook.com Vai su Facebook
#Tomasi #FDI, candidato presidente #centrodestra, a #Livorno con la sua lista civica. #Lenzi ex assessore #cultura giunta #centrosinistra sindaco #Salvetti, #Pd, dimessosi un anno fa dopo post definiti da Salvetti "estremamente gravi# #regionali2025 - X Vai su X
Acquaroli vince le elezioni e si prepara a un nuovo mandato da presidente delle Marche - Francesco Acquaroli conquista nuovamente le Marche, superando il suo avversario Matteo Ricci dopo una campagna elettorale avvincente e competitiva. Da notizie.it