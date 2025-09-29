Konami annuncia che Silent Hill f ha raggiunto il traguardo di un milione di unità vendute in tutto il mondo a meno di una settimana dal lancio (avvenuto il 25 settembre). Questo dato riflette le vendite digitali e fisiche su PlayStation 5, XBOX Series XS, Steam, Epic Games e Microsoft Windows. Questo risultato rafforza lo status della serie come iconico franchise horror che continua a riscuotere successo tra i fan, desiderosi di vivere un’inquietante esperienza horror psicologica. Attraverso la lente di Silent Hill f, i giocatori si immergono in una narrazione ossessiva firmata Ryukishi07 e basata sulla visione artistica “beautiful yet horrifying”. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Silent Hill f ha superato un milione di copie vendute in tutto il mondo