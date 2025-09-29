silent hill f come ottenere la spada sacra di ebisugaoka

In Silent Hill f non mancano i segreti, e tra i più affascinanti c’è la Spada Sacra di Ebisugaoka, un’arma leggendaria legata ai soldati Taira dell’epoca Heian. Il primo indizio si trova presso il Grande Cedro, antico centro spirituale del villaggio, ma la ricerca si apre solo in Nuova Partita+, quando iniziano a comparire documenti e oggetti che rivelano le posizioni delle statue Jizo. Potrebbe interessarti anche la guida a tutti i costumi alternativi di Hinako e come sbloccarli Come funziona la Spada Sacra. La Spada Sacra non sostituisce le armi principali, ma occupa uno slot aggiuntivo dedicato. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

