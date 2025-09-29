SICUREZZA PROTOCOLLO CON L’ARMA DEI CARABINIERI | NUOVE TELECAMERE E CONTROLLO DI VIDEOSORVEGLIANZA ‘LIVE’ DELLE TARGHE

SICUREZZA. Nuove telecamere con verifica in tempo reale delle targhe e controllo da remoto delle immagini da parte delle Forze dell’Ordine. Il nuovo dispositivo di videosorveglianza urbana, pronto ad andare in attivazione a Mercato S.Severino, rafforza l’impegno sul versante della sicurezza in città da parte dell’Amministrazione Somma e consolida il rapporto di collaborazione con l’Arma dei Carabinieri attraverso la firma di un protocollo operativo che consentirà ai militari della locale Compagnia di visionare in qualsiasi momento le immagini catturate dalle telecamere posizionate sul territorio. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - SICUREZZA, PROTOCOLLO CON L’ARMA DEI CARABINIERI: NUOVE TELECAMERE E CONTROLLO DI VIDEOSORVEGLIANZA ‘LIVE’ DELLE TARGHE

In questa notizia si parla di: sicurezza - protocollo

Ex discarica di Mazzarrà, chiesto il protocollo di legalità per la messa in sicurezza

Appalti nella logistica e facchinaggio: sottoscritto protocollo di intesa a tutela di legalità e sicurezza

Sicurezza domestica e urbana: firmato il protocollo con il Comune di Bologna

Canale77. . CANEVA: LE OPERE IN CORSO PER LA SICUREZZA IDRAULICA Il punto sulle opere in corso per la sicurezza idraulica e il protocollo per la gestione del Meschio con il sindaco Dino Salatin. Canale77 | 26 09 2025 Canale77 | Noi trasmettiamo p - facebook.com Vai su Facebook

“Serve un protocollo condiviso per garantire la sicurezza in caso di emergenza sanitaria sulla strada ' degli Alzeri', vista la situazione dovuta al cantiere sulla 52 bis". Così @Riccardi_FVG in Prefettura a Udine per vertice con sindaci e Anas https://tinyurl.com/ - X Vai su X

SICUREZZA, PROTOCOLLO CON L’ARMA DEI CARABINIERI: NUOVE TELECAMERE E CONTROLLO DI VIDEOSORVEGLIANZA ‘LIVE’ DELLE TARGHE - Un ‘remote control’ condiviso e sottoscritto dal Comandante provinciale dei Carabinieri di Salerno, Col. Da zon.it

Sicurezza: rinnovata l'intesa fra i Carabinieri e Poste Italiane - Il 28 maggio, presso la sede del Comando Generale dell'Arma, è stato siglato un protocollo d'intesa tra l'Arma dei Carabinieri e Poste Italiane S. Riporta huffingtonpost.it