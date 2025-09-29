Sicurezza idraulica i lavori Pulizia delle caditoie nelle aree più critiche

Con la bella stagione ormai quasi archiviata, la città si prepara, con una serie di interventi, a far fronte alle forti piogge, sempre più violente a causa delle anomalie climatiche. Proprio in questi giorni l’amministrazione comunale pontederese sta portando avanti il programma di spurghi e pulizia delle grate dell’acqua piovana. "Stiamo operando nelle aree più delicate dal punto di vista idrogeologico – spiega l’assessore ai lavori pubblici Mattia Belli – Ormai da tempo, interveniamo almeno due volte all’anno". Per effettuare la pulizia, il comune ha proceduto con un affidamento di circa 30mila euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

