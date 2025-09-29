Sicurezza Gambino | Polizia sempre presente ma importante denunciare Tensioni in centro | Monitoriamo situazioni differenti

Baritoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Io non uso il termine baby-gang. Ci sono situazioni che stiamo contrastando anche la magistratura”. Il questore di Bari, Massimo Gambino, interviene a margine della cerimonia per festeggiare il santo patrono del Corpo, San Michele Arcangelo, per fare il punto sui controlli nella città di Bari e. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sicurezza - gambino

Sicurezza, stalking, droga, rapine: i dati della polizia nella città di Bari - Allarme sicurezza e codice rosso: i dati relativi alla Città metropolitana sono stati diffusi oggi in occasione della festa della polizia, in corso anche a Bari, che celebra i 173 anni dalla sua ... Da quotidianodipuglia.it

Il bilancio di Piantedosi sulla sicurezza a Milano: “Calano i reati grazie a attività di Polizia” - Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, presente questa mattina al Comitato provinciale per l’ordine e la ... Riporta milano.repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Sicurezza Gambino Polizia Presente