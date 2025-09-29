Sicurezza Gambino | Polizia sempre presente ma importante denunciare Tensioni in centro | Monitoriamo situazioni differenti

“Io non uso il termine baby-gang. Ci sono situazioni che stiamo contrastando anche la magistratura”. Il questore di Bari, Massimo Gambino, interviene a margine della cerimonia per festeggiare il santo patrono del Corpo, San Michele Arcangelo, per fare il punto sui controlli nella città di Bari e. 🔗 Leggi su Baritoday.it