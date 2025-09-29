ABBONATI A DAYITALIANEWS La richiesta formale all’Assessorato regionale. Palermo, 29 settembre 2025. CNA Sicilia ha inoltrato una richiesta ufficiale all’Assessore regionale al Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, Elvira Amata, nella foto d’apertura, per ottenere la proroga del termine di presentazione delle domande del “Bando Turismo Sicilia 2025” al 15 novembre 2025. L’istanza è stata sottoscritta dal presidente Filippo Scivoli, dal segretario Piero Giglione e dai responsabili di CNA Turismo Sicilia Maria Iangliaeva Gallitto e Stefano Rizzo, che hanno segnalato problematiche tali da mettere a rischio la partecipazione di molte imprese, in particolare le più piccole e le startup. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Sicilia, Bando Turismo: CNA Sicilia sollecita proroga al 15 novembre e chiarimenti contabili