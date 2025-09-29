Siamo i tecnici della caldaia ci manda il Comune
La stagione autunnale è ormai cominciata e il passaggio dall'ombrellone e lo sdraio all'accensione del riscaldamento non è poi così lontano. Ecco che il mondo delle truffe agli anziani, sempre più ampio e senza scrupoli, nelle ultime ora a Villa del Conte ha deciso di "giocare" la carta dei. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
«Siamo i tecnici dei termosifoni». Nuova truffa agli anziani in casa: sequestrati beni per oltre 400mila euro. L'escamotage - Si spacciano per falsi tecnici incaricati del controllo dei termosifoni e dopo aver conquistato la fiducia delle vittime, spesso persone anziane, le ... Scrive msn.com