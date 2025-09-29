Si schiantano due auto | feriti portati in ospedale caos traffico e lunghe code

Lunedì mattina, poco dopo le 8, un incidente ha provocato lunghe code e rallentamenti lungo l’autostrada A4 in direzione Venezia, nel tratto compreso tra i caselli di Desenzano del Garda e Sirmione. Due auto si sono scontrate per cause ancora al vaglio all’altezza del ponte di località Montonale. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it