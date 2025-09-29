Si schianta con il suo scooter contro una rotonda morto un ex poliziotto | è Giulio Di Micco

Incidente sulla strada provinciale 2 nel territorio di Pavia: uno scooter è finito contro una rotonda. L'uomo che era in sella alla moto è morto poco dopo l'arrivo in ospedale. Si chiamava Giulio Di Micco ed era un poliziotto in pensione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

