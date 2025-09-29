Si può sostenere la ricerca contro il tumore al seno anche facendo la spesa

Udinetoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La neoplasia maligna al seno è quella che registra l'incidenza più frequente fra le donne malate di tumore in Italia e che ha registrato nel 2023 oltre 55 mila nuovi casi a livello nazionale. E il Friuli Venezia Giulia non fa eccezione. Ciò per cui la nostra regione si distingue, è il lavoro. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sostenere - ricerca

Torna Fitwalking for AIL per sostenere ricerca e pazienti ematologici

Solidarietà da guinnes dei primati, il carabiniere Stefano Pellegrini in bici fino a Edimburgo per sostenere la ricerca sul tumore al Pancreas

Un gala scintillante tra stile, musica e charity: brand e celebrity insieme per sostenere la ricerca 

SarGen: una biobanca per sostenere la ricerca contro le malattie genetiche e autoimmuni - Si chiama SardGen, ed è il programma integrato da 50 milioni di euro per «migliorare diagnosi, ... Si legge su ilsole24ore.com

Gala Dinner Shro, raccolti 200.000 euro per la ricerca contro il cancro - Lo ha dimostrato il Gala Dinner 2025 della Sbarro Health Research Organization (SHRO), che ha visto imprenditori, ... Segnala adnkronos.com

Cerca Video su questo argomento: Pu242 Sostenere Ricerca Contro