Si può parcheggiare l' auto contromano? Cosa dice il Codice

Gazzetta.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In alcuni contesti può venir voglia di occupare prima possibile un "buco" sull'altra corsia, parcheggiando quindi l'auto contromano. Ma è consentito dal Codice? Quando scatta la multa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

si pu242 parcheggiare l auto contromano cosa dice il codice

© Gazzetta.it - Si può parcheggiare l'auto contromano? Cosa dice il Codice

In questa notizia si parla di: parcheggiare - auto

Multate 30 auto, la rabbia dei residenti: "In passato c'era più tolleranza, non si può parcheggiare diversamente"

Usa permesso disabile per parcheggiare, in auto non c'erano passeggeri

Auto contromano sull'A25, paura sull'autostrada in Abruzzo - Tragedia sfiorata domenica pomeriggio sull'autostrada A25, dove una coppia di circa 30 anni a bordo di una berlina nera ha imboccato contromano il tratto tra Bussi sul Tirino e Torre de' Passeri, in ... Secondo ansa.it

Auto contromano: i consigli della polizia stradale per chi ne incontra una - I grandi cartelli con divieto d'accesso, le barriere gialle a delimitare le corsie negli svincoli e poi le tante frecce direzionali sull'asfalto. Riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Pu242 Parcheggiare Auto Contromano