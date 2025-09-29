Si ferma l’Italia | nuovo sciopero a ottobre l’allarme per i pendolari

Un fine settimana complicato per chi deve muoversi in treno o in autobus: il 2 e 3 ottobre il trasporto pubblico in Italia sarà scosso da una serie di agitazioni che promettono disagi e incertezze. Non si tratta di normali ritardi o problemi tecnici isolati, ma di uno sciopero generale nazionale che coinvolgerà diverse categorie del personale ferroviario e degli autoferrotranvieri. Pendolari, turisti e chiunque abbia in programma spostamenti importanti dovranno pianificare con attenzione, monitorando costantemente aggiornamenti e modifiche dell’ultimo minuto. Sciopero 2 e 3 ottobre: cosa serve sapere. 🔗 Leggi su Tvzap.it

