Si ferma l’Italia | nuovo sciopero a ottobre l’allarme per i pendolari
Un fine settimana complicato per chi deve muoversi in treno o in autobus: il 2 e 3 ottobre il trasporto pubblico in Italia sarà scosso da una serie di agitazioni che promettono disagi e incertezze. Non si tratta di normali ritardi o problemi tecnici isolati, ma di uno sciopero generale nazionale che coinvolgerà diverse categorie del personale ferroviario e degli autoferrotranvieri. Pendolari, turisti e chiunque abbia in programma spostamenti importanti dovranno pianificare con attenzione, monitorando costantemente aggiornamenti e modifiche dell’ultimo minuto. Sciopero 2 e 3 ottobre: cosa serve sapere. 🔗 Leggi su Tvzap.it
In questa notizia si parla di: ferma - italia
L’Italia è ferma sull’educazione sessuale e affettiva a scuola: Milano fa da sé e chiede una legge nazionale
Mattarella a Zelensky, posizione Italia ferma, pieno appoggio
Mattarella a Zelensky: "Pieno appoggio all'Ucraina, ferma la posizione dell'Italia" | Papa: pace subito, ok negoziati in Vaticano
L'ITALIA SI FERMA PER GAZA: risveglio SHOCK per la stampa, nessuno crede all'HASBARA - NonTg - X Vai su X
Il turismo in Italia non si ferma: +6,22% nell’estate 2025 rispetto al 2024! A certificarlo è il Viminale, attraverso la piattaforma Alloggiati Web. Un risultato che coinvolge tutto il territorio nazionale, con una crescita sia di turisti italiani che stranieri, in ogni tipo d - facebook.com Vai su Facebook
Sciopero treni, nuovi disagi dalle 21 di domani: ecco i viaggi garantiti - Prenderà il via alle 21 di domani (giovedì 4) e si concluderà alla 18 di venerdì 5 settembre, per un totale di 21 ore. Si legge su repubblica.it
Sciopero treni, oggi lo stop dalle 21. Quali sono le fasce garantite e come chiedere i rimborsi - Dalle 21 di oggi alle 18 di venerdì 5 settembre è previsto un nuovo sciopero nazionale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord ... Riporta repubblica.it