Si è spento l’84enne Roberto Prati | dalla pittura all’astrazione
Un grande dolore ha colpito Forlì nei giorni scorsi per la perdita di Roberto Prati, 84 anni (il funerale si è già tenuto). Era un artista amante della pittura, che era stata il suo impegno per gran parte della vita. La sua ricerca pittorica lo ha condotto, dalle iniziali forme figurative, alla ricerca dell’essenzialità attraverso l’astrazione. Prati ha allestito, negli anni, circa una decina di mostre personali a Forlì, in cui ha tradotto la sua grande attrazione per il mondo dei pennelli, cercando sempre nuove forme. Accanto al fascino del colore e della luce, Prati è stato attratto dal rigore delle forme astratte derivate dai linguaggi espressivi degli artisti da lui più ammirati come Burri, Afro, Turcato, Vedova, Rothko. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: spento - 84enne
? Addio a Sergio Di Sciascio, storico giornalista sportivo abruzzese Si è spento a 84 anni Sergio Di Sciascio, volto e voce storica del giornalismo sportivo in Abruzzo ed ex capo ufficio stampa della Regione. Nato nel 1941, iniziò come cronista del Corriere - facebook.com Vai su Facebook