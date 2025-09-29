Si decide il futuro dello stadio di San Siro | Forza Italia uscirà dall' aula e favorirà i sì

Lunedì 29 settembre, alle 16.30, la “delibera più importante della giunta Sala-bis” entrerà nel vivo, dopo l'assaggio di giovedì 25. La seduta è convocata a oltranza fino al voto del testo. Se vinceranno i favorevoli, lo stadio di San Siro e le aree circostanti, per circa 280mila metri quadrati. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

San Siro, il giorno decisivo: Forza Italia spiana la strada a Sala, non voterà contro la vendita a Milan e Inter - È atteso il voto del Consiglio comunale di Milano sulla delibera relativa alla vendita dello stadio a Inter e Milan, mentre fuori da Palazzo Marino citt ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

San Siro, la partita più lunga: il voto che decide il futuro. Ecco favorevoli e contrari - Il presidente rossonero Scaroni: “Sono fiducioso, se dovessero esserci problemi ... Segnala milano.repubblica.it