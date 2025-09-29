Si chiude con la Vendemmia dei sindaci la raccolta 2025 dell' uva | Un' ottima annata
Si è conclusa nel Padovano la vendemmia 2025 con bilanci complessivamente positivi: qualità dell’uva valutata da buona a ottima e volumi in lieve crescita rispetto alla passata annata. Le rilevazioni e le stime locali confermano quanto segnalato a livello regionale da Veneto Agricoltura e dalle. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Settembre si chiude con giornate limpide e soleggiate: la vendemmia si avvia alla conclusione con risultati eccellenti. September ends with clear, sunny days: the harvest is nearing its end with excellent results. #masserialiveli #wine #winetime #wineminds #w - facebook.com Vai su Facebook
Vendemmia notturna a La Vigna di Sarah: «Modello di raccolta che preserva la ricchezza dell'uva da esportare in tutta Italia» - Nella serata di giovedì 11 settembre le colline che abbracciano Vittorio Veneto, in provincia di Treviso, erano illuminate a giorno. Secondo corrieredelveneto.corriere.it
Vendemmia notturna alla vigna di Sarah: «Un evento simbolo». Luca Zaia: sarà l'annata del secolo - La magia della vendemmia di notte si è ripetuta giovedì 11 tra i filari dell'azienda agricola "La Vigna di Sarah" a Cozzuolo di Vittorio ... Da ilgazzettino.it