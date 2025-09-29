Si alza il sipario sulla Stagione 2025 2026 del Teatro Celebrazioni Oltre 65 appuntamenti tra prosa danza comicità family show musica spazi di divulgazione

Oltre 65 spettacoli in cartellone che uniscono prosa, danza, comicità, family show, musica, spazi di approfondimento e divulgazione, offrendo uno sguardo attento al presente e creando un ponte tra generazioni. È la Stagione 20252026 del Teatro Celebrazioni di Bologna che Ti porta dove vuoi tu, slogan che di anno in anno esprime sempre di più la ricchezza e la varietà della programmazione artistica. La Stagione di Prosa offre 15 spettacoli che vantano nomi di spicco come Anna Valle e Gianmarco Saurino in Scandalo (28, 29, 30 novembre), Silvio Orlando in Ciarlatani (5, 6, 7 dicembre), Massimo Dapporto e Fabio Troiano in Pirandello Pulp (19 e 20 dicembre), Massimo Ghini ne Il vedovo (31 dicembre, 2 e 3 gennaio), Emilio Solfrizzi e Irene Ferri ne L’Anatra all’Arancia, Ale e Franz in Capitol’ho (23, 24 e 25 gennaio). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

