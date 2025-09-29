Si alza il sipario sulla Stagione 2025 2026 del Teatro Celebrazioni Oltre 65 appuntamenti tra prosa danza comicità family show musica spazi di divulgazione

Ilrestodelcarlino.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oltre 65 spettacoli in cartellone che uniscono prosa, danza, comicità, family show, musica, spazi di approfondimento e divulgazione, offrendo uno sguardo attento al presente e creando un ponte tra generazioni. È la Stagione 20252026 del Teatro Celebrazioni di Bologna che Ti porta dove vuoi tu, slogan che di anno in anno esprime sempre di più la ricchezza e la varietà della programmazione artistica. La Stagione di Prosa offre 15 spettacoli che vantano nomi di spicco come Anna Valle e Gianmarco Saurino in Scandalo (28, 29, 30 novembre), Silvio Orlando in Ciarlatani (5, 6, 7 dicembre), Massimo Dapporto e Fabio Troiano in Pirandello Pulp (19 e 20 dicembre), Massimo Ghini ne Il vedovo (31 dicembre, 2 e 3 gennaio), Emilio Solfrizzi e Irene Ferri ne L’Anatra all’Arancia, Ale e Franz in Capitol’ho (23, 24 e 25 gennaio). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

si alza il sipario sulla stagione 2025 2026 del teatro celebrazioni oltre 65 appuntamenti tra prosa danza comicit224 family show musica spazi di divulgazione

© Ilrestodelcarlino.it - Si alza il sipario sulla Stagione 2025/2026 del Teatro Celebrazioni Oltre 65 appuntamenti tra prosa, danza, comicità, family show, musica, spazi di divulgazione

In questa notizia si parla di: alza - sipario

Si alza il sipario del Garda Festival con musica classica al Brolo delle Melanie

"R...Estate a San Nicola", si alza il sipario sulla rassegna

All'arena Rocca di Caterina tre serate di teatro, mito e musica: si alza il sipario con "Itaca per sempre"

alza sipario stagione 2025Grandi nomi, prime nazionali ed emozioni: ecco la nuova stagione di Anà-Thema - Da Giuda in debutto nazionale a Madame omaggio in danza alla Callas, passando per Molière con Matilde Brandi, l’operetta, il Garrison Christmas Show e il nuovo spettacolo di Michela Lucenti. Da udinetoday.it

alza sipario stagione 2025Si alza il sipario sulla stagione teatrale: tutte le informazioni su spettacoli, biglietti e abbonamenti - Al via la stagione teatrale di Grosseto al teatro degli Industri e al teatro Moderno: il programma degli spettacoli 2025. Lo riporta grossetonotizie.com

Cerca Video su questo argomento: Alza Sipario Stagione 2025