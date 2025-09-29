Shock in ospedale | annotato come ‘paziente omosex’ sul referto scoppia la polemica

Un uomo di Pescara denuncia di essere stato etichettato come “omosex” sul suo referto medico, generando polemiche sulla tutela della privacy e sui diritti dei pazienti nelle strutture sanitarie italiane. La vicenda solleva questioni importanti riguardo al rispetto delle informazioni sensibili e alla corretta gestione delle annotazioni mediche, evidenziando la necessità di maggior attenzione e trasparenza nel settore sanitario.

Pescara - Un uomo denuncia di essere stato contrassegnato come "omosex" su referto medico, sollevando interrogativi su privacy, diritti e consensi in strutture sanitarie italiane. Si sente tradito, colpito nella sua dignità e trattato con discriminazione: è quanto afferma il 61enne pescarese Enzo Speranzini Anelli, che nei giorni scorsi ha reso pubblica la sua esperienza all'ospedale di Pescara. Al termine di una visita, la dottoressa incaricata avrebbe, digitando al computer, esclamato ad alta voce: "specifico paziente omosex". Parole che sarebbero poi state inserite ufficialmente nel documento clinico.

