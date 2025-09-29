Sheriff Country | online il trailer dello spinoff di Fire Country con Morena Baccarin
CBS ha diffuso il trailer ufficiale di Sheriff Country, il nuovo attesissimo spinoff di Fire Country che porterà i fan dell’universo creato da Max Thieriot in uno scenario del tutto inedito. Protagonista della serie è Morena Baccarin, attrice amatissima per i suoi ruoli in Homeland e Deadpool, qui nei panni di un’implacabile sceriffo chiamata a gestire emergenze e conflitti in una comunità californiana di confine. Lo spinoff nasce dal successo straordinario di Fire Country, serie che racconta le operazioni dei vigili del fuoco e dei detenuti che partecipano al programma antincendi. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
