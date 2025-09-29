Sheep in the Box | Hirokazu Kore-eda ha iniziato le riprese del suo nuovo film di fantascienza

Comingsoon.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo L'Innocenza, premiato nel 2023 a Cannes per la sceneggiatura, Hirokazu Kore-eda è al lavoro su un nuovo film che affronta un tema futuribile molto particolare. Ecco cosa sappiamo, oltre al titolo internazionale, Sheep in the Box. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

sheep in the box hirokazu kore eda ha iniziato le riprese del suo nuovo film di fantascienza

© Comingsoon.it - Sheep in the Box: Hirokazu Kore-eda ha iniziato le riprese del suo nuovo film... di fantascienza

In questa notizia si parla di: sheep - hirokazu

sheep the box hirokazuSheep in the Box: Hirokazu Kore-eda ha iniziato le riprese del suo nuovo film... di fantascienza - eda è al lavoro su un nuovo film che affronta un tema futuribile molto particolare. Da comingsoon.it

Sheep in the Box, Hirokazu Kore-eda gira in Giappone - Un affare di famiglia, Father and Son e L'innocenza sono solo alcuni dei titoli di uno dei più grandi registi giapponesi viventi, l'Hirokazu Kore- Riporta ciakmagazine.it

Cerca Video su questo argomento: Sheep The Box Hirokazu