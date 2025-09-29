Sgarbi al seggio nelle Marche il primo scatto dopo la depressione e il ricovero

Vittorio Sgarbi è tornato a mostrarsi in pubblico dopo una lunga assenza per gravi problemi di salute. Lo ha fatto ieri, domenica 29 settembre, in occasione delle elezioni regionali nelle Marche. Il noto critico d'arte, infatti, risiede a San Severino Marche e si è recato alle urne per votare. I cronisti lo hanno immortalato all'uscita del seggio: abito scuro, sguardo basso e volto provato dalla malattia. La lunga battaglia contro la depressione Com'è noto, Vittorio Sgarbi combatte da tempo contro la depressione. Era stato lui stesso a raccontarlo in un'intervista a cuore aperto rilasciata al giornalista Antonio Gnoli lo scorso marzo. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sgarbi al seggio nelle Marche, il primo scatto dopo la depressione e il ricovero

