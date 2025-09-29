Sfugge al controllo della padrona e si perde nel bosco | cane salvato dai Vigili del fuoco
I Vigili del fuoco del Distaccamento di corso Cavour sono intervenuti nella zona di Ponte San Giovanni per un’operazione di soccorso animale.L'intervento si è reso necessario per recuperare un cane che sfuggito al controllo della padrona si era accidentalmente incastrato in mezzo alla folta. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
