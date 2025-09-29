Sfida senza storia nelle Marche | Ricci travolto dal bis di Acquaroli
Non ce l’ha fatta Matteo Ricci. L’europarlamentare dem ed ex sindaco di Pesaro, nonostante avesse raccolto attorno a sé il campo progressista del centrosinistra o forse proprio per questo, non è riuscito a riconquistare la Regione Marche. Che rimane nelle mani di Francesco Acquaroli, fedelissimo della premier Giorgia Meloni che gli ha portato in dono la Zes e i fondi del Cipess. Acquaroli si riconferma col 52,4% contro il 44,4% di Ricci. L’affluenza ha penalizzato la sinistra. Sul voto ha giocato un ruolo determinante l’affluenza. Che ha registrato un vero e proprio crollo. Nei 1.572 seggi ha votato il 50,01% degli aventi diritto, praticamente un marchigiano su due è rimasto a casa. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
In questa notizia si parla di: sfida - storia
Il terzo incomodo. Da Roosevelt a Musk, storia della sfida ai due partiti
Casa dolce casa? L’ assurda storia di un figlio e della mamma ottantenne. Dalla periferia chic di Milano, una saga di illegalità che sfida ogni logica e denuncia un sistema che tace
Sinner-Alcaraz, la sfida infinita. Carlitos punta al sesto Slam, Jannik già nella storia. I biglietti a 20mila euro
Senza storia la sfida giocata in mattinata all'Olivieri L'Hellas cala il tris in casa ai danni del Sassuolo Risultato finale e cronaca - facebook.com Vai su Facebook
Una storia d’amore che sfida il tempo, la distanza e il dolore. Buongiorno Triskellettori e Triskellettrici, #Esceoggi "Tra il mare e Dio", il romance MM di Diane Petrucci? Disponibile in libreria, sul nostro sito, Amazon e i principali store online! https://triskell - X Vai su X
Sfida senza storia nelle Marche: Ricci travolto dal bis di Acquaroli - FdI primo partito, crolla la Lega dal 22% del 2020 al 7% ... Secondo lanotiziagiornale.it
Regionali, Marche: centrodestra vince la sfida elettorale, riconfermato Francesco Acquaroli - Il presidente uscente della Regione Marche Francesco Acquaroli è stato rieletto amministratore regionale dopo un intenso testa a testa con lo sfidante del centrosinistra Matteo Ricci View on euronews ... Da msn.com