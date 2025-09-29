Sfida senza storia nelle Marche | Ricci travolto dal bis di Acquaroli

Non ce l’ha fatta Matteo Ricci. L’europarlamentare dem ed ex sindaco di Pesaro, nonostante avesse raccolto attorno a sé il campo progressista del centrosinistra o forse proprio per questo, non è riuscito a riconquistare la Regione Marche. Che rimane nelle mani di Francesco Acquaroli, fedelissimo della premier Giorgia Meloni che gli ha portato in dono la Zes e i fondi del Cipess. Acquaroli si riconferma col 52,4% contro il 44,4% di Ricci. L’affluenza ha penalizzato la sinistra. Sul voto ha giocato un ruolo determinante l’affluenza. Che ha registrato un vero e proprio crollo. Nei 1.572 seggi ha votato il 50,01% degli aventi diritto, praticamente un marchigiano su due è rimasto a casa. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

