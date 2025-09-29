Sferracavallo spari durante la processione | panico tra la folla e donna incinta ferita
Durante la processione in onore dei santi Cosma e Damiano, qualcuno ha esploso circa dieci colpi di pistola, scatenando il fuggi fuggi generale tra i presenti. Una giovane incinta ferita. Una donna di 21 anni, incinta, è stata colpita di striscio e immediatamente trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Civico di Palermo. Le sue condizioni non sarebbero gravi, ma l'episodio ha destato forte preoccupazione.
