Sferracavallo spari durante la processione | panico tra la folla e donna incinta ferita

ABBONATI A DAYITALIANEWS La sparatoria durante la festa patronale. Attimi di panico a Sferracavallo, borgata marinara di Palermo, nella notte tra sabato e domenica. Durante la processione in onore dei santi Cosma e Damiano, qualcuno ha esploso circa dieci colpi di pistola, scatenando il fuggi fuggi generale tra i presenti. Una giovane incinta ferita. Una donna di 21 anni, incinta, è stata colpita di striscio e immediatamente trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Civico di Palermo. Le sue condizioni non sarebbero gravi, ma l’episodio ha destato forte preoccupazione. L’intervento delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Sferracavallo, spari durante la processione: panico tra la folla e donna incinta ferita

In questa notizia si parla di: sferracavallo - spari

Palermo, spari e caos durante la processione in onore dei Santi Cosma e Damiano a Sferracavallo: ferita una donna incinta

Coltellate e presunti spari, Sferracavallo sotto shock: processione interrotta #Palermo - X Vai su X

Sparatoria durante la processione a Sferracavallo, ferita una donna incinta - Una lite, gli spari poi il caos e il fuggi fuggi tra le centinaia di fedeli accorsi per i festeggiamenti in onore dei SS. Lo riporta rainews.it

Palermo, spari e caos durante la processione in onore dei Santi Cosma e Damiano a Sferracavallo - Sono stati esplosi colpi di pistola ieri notte durante una rissa scoppiata nel corso della tradizionale processione in onore dei Santi Cosma e Damiano, patroni ... Scrive msn.com