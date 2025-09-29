Sferracavallo la festa di Cosma e Damiano finisce a colpi di pistola | ferita una donna incinta

Una festa patronale finita in rissa con oltre una decina di persone coinvolte, due sparatorie, una donna incinta ferita di striscio e l’ira di don Pasquale. “Ne risponderanno davanti a Dio per ciò che hanno fatto”, ha detto il sacerdote. È stata una nottata all’insegna del caos a Sferracavallo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Festa d'estate a Sferracavallo, il Rotary club Palermo Baia dei Fenici dona 5.000 euro in beneficenza

Rissa e spari alla festa dei santi Cosma e Damiano di Sferracavallo a Palermo: paura e fuggi-fuggi tra i fedeli - X Vai su X

Due grandissime realtà oggi sono in festa, due quartieri lontani pochi km ma vicinissimi con il cuore. Oggi più che mai facciamo i nostri più sinceri auguri di vero cuore ai nostri fratelli di Sferracavallo per la grandissima festa dei Santi Medici Cosma e Damiano. - facebook.com Vai su Facebook

Rissa e folla impazzita a Sferracavallo, torna l’incubo della festa di Monreale - PALERMO – Una rissa scoppiata nel pieno della festa patronale dei Santi medici Cosma e Damiano, ha provocato il panico per le strade di Sferracavallo, borgata marinara di Palermo. Da livesicilia.it

Coltellate e presunti spari, Sferracavallo sotto shock: processione interrotta - La tradizionale “ballata” finale non si è svolta: i simulacri dei santi sono rientrati in chiesa in un silenzio surreale. Scrive ilovepalermocalcio.com