Settimana mondiale dell’allattamento le iniziative sul territorio della Asl
Arezzo, 29 settembre 2025 – “Priorità allattamento: creare reti sostenibili” è il motto dell’edizione 2025 della settimana mondiale dell’allattamento che si celebra dal 1° al 7 ottobre e che sul territorio della Asl Toscana Sud Est vede la promozione di una serie iniziative che hanno l’obiettivo di promuovere e sensibilizzare le donne verso l’importanza dell’allattamento al seno comescelta consapevole e sostenibile per tutti. Un ambiente che sostiene l’allattamento non solo è di aiuto alle famiglie ma contribuisce significativamente a ridurre l’impatto ambientale associato all’alimentazione artificiale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Dall'1 al 7 ottobre si celebra la Settimana Mondiale dell'allattamento, un momento cruciale per promuovere l'allattamento al seno come elemento fondamentale per la sopravvivenza, la crescita e lo sviluppo sano dei bambini in tutto il mondo. Anche il Ce - facebook.com Vai su Facebook
