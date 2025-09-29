Settimana dell’Alzheimer dal Comune l’idea di beni confiscati trasformati in spazi di accoglienza

Cataniatoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’aula consiliare del Palazzo degli Elefanti, si è conclusa la settimana dellAlzheimer 2025 promossa da Aima Catania OdV in occasione della XXXII Giornata mondiale dedicata a questa patologia. Un appuntamento che, dopo giornate intense di incontri scientifici, momenti di sensibilizzazione e. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: settimana - alzheimer

Mangiare un semplice alimento una volta alla settimana può proteggere dall’Alzheimer

Quante uova a settimana mangiare per ridurre il rischio di Alzheimer

Quante uova mangiare a settimana per ridurre il rischio di Alzheimer

Cerca Video su questo argomento: Settimana Dell8217alzheimer Comune L8217idea