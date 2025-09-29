Settimana dell' allattamento ad Arezzo consultori aperti nelle zone distretto
“Priorità allattamento: creare reti sostenibili” è il motto dell’edizione 2025 della settimana mondiale dell’allattamento che si celebra dal 1° al 7 ottobre e che sul territorio della Asl Toscana Sud Est vede la promozione di una serie iniziative che hanno l’obiettivo di promuovere e. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
In questa notizia si parla di: settimana - allattamento
Settimana dell’allattamento, decalogo Iss per la poppata in vacanza
Settimana dell'allattamento, decalogo Iss per la poppata in vacanza
Dubbi, ansie e libertà di scelta delle madri. Nella Settimana dell’allattamento, 5 cose da sapere
Dall'1 al 7 ottobre si celebra la Settimana Mondiale dell'allattamento, un momento cruciale per promuovere l'allattamento al seno come elemento fondamentale per la sopravvivenza, la crescita e lo sviluppo sano dei bambini in tutto il mondo. Anche il Ce - facebook.com Vai su Facebook
Settimana Mondiale per l’Allattamento Materno 2025: Le iniziative nella Zona distretto Elba - X Vai su X
Settimana dell'allattamento, ad Arezzo consultori aperti nelle zone distretto - In Valdichiana Aretina le ostetriche del Consultorio forniranno informazioni in presenza mercoledì 1° ottobre dalle 14 alle 17,30 presso la casa della salute di Castiglion Fiorentino (via Madonna del ... Secondo msn.com
Una giornata di dialogo con le famiglie per la Settimana mondiale dell'allattamento 2025 - L'associazione Latte di Mamma organizza sabato 4 ottobre, dalle ore 16:00, presso la Scuola Primaria “Sante Tani” di Arezzo, un evento aperto e gratuito dedicato a famiglie, bambini e cittadini ... Si legge su lanazione.it