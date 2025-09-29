Anche quest'anno, ed è l'undicesima volta di fila che accade, settembre si è confermato essere un mese maledetto per le principali criptovalute che, in meno di un mese, hanno bruciato 162 miliardi di dollari di capitalizzazione. A spaventare il mercato sono state Bitcoin ed Ethereum, da sempre faro per chi investe sul settore. Nello specifico, la moneta virtuale di Satoshi Nakamoto è tornata sotto quota 110mila dollari e potrebbe scendere ulteriormente, con un forte crollo rispetto ai 124mila toccati ad agosto. Tra le cripto principali, a subire i danni maggiori è stato comunque il Dogecoin che ha perso il 6,3 percento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Settembre nero per le criptovalute, ma Tether avanza