Settembre al Borgo | dopo il primo weekend sold out Casertavecchia si prepara al secondo fine settimana

Casertanews.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è chiuso con “Lettera ad Eduardo”, l’ultimo spettacolo del direttore artistico Massimiliano Gallo, il primo weekend della 53ª edizione di Settembre al Borgo “Meraviglia!”. La performance al Belvedere di San Leucio, insieme a Carmen Scognamiglio e alla Napoli Nord Big Band, ha segnato un nuovo. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: settembre - borgo

Firenze-Borgo, tornano i treni. Faentina riaperta dall’8 settembre, ma i disagi non sono ancora finiti

Borgo & Co.: da luglio a settembre 2025 i Giardini Camerini di Piazzola torneranno ad animarsi

Treni, linea Faentina: stop alla circolazione tra Firenze Campo Marte – Borgo S. Lorenzo (via Vaglia). Fino a settembre

settembre borgo dopo primoSettembre al Borgo: dopo il primo weekend sold out, Casertavecchia si prepara al secondo fine settimana - Si è chiuso con “Lettera ad Eduardo”, l’ultimo spettacolo del direttore artistico Massimiliano Gallo, il primo weekend della 53ª edizione di Settembre al Borgo “Meraviglia! Lo riporta casertanews.it

settembre borgo dopo primoChiuso il primo weekend di Settembre al Borgo - Con “Lettera ad Eduardo”, ultimo spettacolo del direttore artistico Massimiliano Gallo, si è chiuso, ieri sera al Belvedere di San Leucio, il primo weekend ... Riporta napolivillage.com

Cerca Video su questo argomento: Settembre Borgo Dopo Primo