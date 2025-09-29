Settembre al Borgo | dopo il primo weekend sold out Casertavecchia si prepara al secondo fine settimana
Si è chiuso con “Lettera ad Eduardo”, l’ultimo spettacolo del direttore artistico Massimiliano Gallo, il primo weekend della 53ª edizione di Settembre al Borgo “Meraviglia!”. La performance al Belvedere di San Leucio, insieme a Carmen Scognamiglio e alla Napoli Nord Big Band, ha segnato un nuovo. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Firenze-Borgo, tornano i treni. Faentina riaperta dall’8 settembre, ma i disagi non sono ancora finiti
Borgo & Co.: da luglio a settembre 2025 i Giardini Camerini di Piazzola torneranno ad animarsi
Treni, linea Faentina: stop alla circolazione tra Firenze Campo Marte – Borgo S. Lorenzo (via Vaglia). Fino a settembre
A Lucca c'è la Fiera... Domenica 28 e Lunedì 29 settembre! Borgo Giannotti e zone limitrofe?
