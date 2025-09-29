Sette attiviste pro Palestina hanno bloccato l’ingresso della sede di Leonardo
Sette attiviste si sono incatenate ai cancelli della sede principale di Leonardo Spa, a Nerviano in provincia di Milano. Il blitz è stato effettuato nella mattinata del 29 settembre, poco prima delle 8. A partecipare sette donne, facenti parte dei gruppi Palestine Action Italia e Ultima Generazione. Hanno bloccato l’ingresso e dopo essersi incatenate hanno mostrato striscioni con scritto «Palestina Libera». Poi hanno intavolato un confronto con i dipendenti dello stabilimento e uno dei lavoratori si è unito alla protesta. Le attiviste e i partecipanti sono stati identificati dai carabinieri circa un’ora dopo. 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: sette - attiviste
Lewis Hamilton – sette volte campione del mondo di Formula 1, icona di stile, attivista per l’ambiente e i diritti sociali – oggi non è in pista. Non perché manchi la grinta o la passione, ma perché c’è un’altra corsa, più dura, che si corre solo con il cuore. Roscoe, - facebook.com Vai su Facebook
#GlobalSumudFlotilla, attiviste di #UltimaGenerazione portate via di peso davanti a #PalazzoMontecitorio - X Vai su X
Sette attiviste Pro Pal si incatenano ai cancelli di Leonardo a Nerviano: “Complice dei massacri” - Manifestanti di Palestine Action e Ultima Generazione hanno bloccato di prima mattina l'ingresso della sede dell'azienda. Segnala laprovinciadivarese.it
Leonardo, attivisti pro Palestina bloccano l’ingresso principale della sede di Nerviano - Sette attiviste di Palestine Action Italia e Ultima Generazione identificate, il blitz poco prima delle 8 ... Secondo msn.com