Sette attiviste si sono incatenate ai cancelli della sede principale di Leonardo Spa, a Nerviano in provincia di Milano. Il blitz è stato effettuato nella mattinata del 29 settembre, poco prima delle 8. A partecipare sette donne, facenti parte dei gruppi Palestine Action Italia e Ultima Generazione. Hanno bloccato l’ingresso e dopo essersi incatenate hanno mostrato striscioni con scritto «Palestina Libera». Poi hanno intavolato un confronto con i dipendenti dello stabilimento e uno dei lavoratori si è unito alla protesta. Le attiviste e i partecipanti sono stati identificati dai carabinieri circa un’ora dopo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Sette attiviste pro Palestina hanno bloccato l’ingresso della sede di Leonardo