Servizio civile il vivaio nascosto Ma per le imprese che sanno cercare
CAPITALE UMANO. Non un ripiego ma un investimento sul lavoro: il 71% dei giovani coinvolti riceve offerte subito Di Blasi e Dal Lago (Mosaico): «Il valore aggiunto non è solo ciò che sperimentano, ma ciò che diventano dopo». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Servizio civile, due posti disponibili in biblioteca a Misano
