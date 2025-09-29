Servizi educativi La Comune interpella l' Amministrazione sulla copertura dei posti

Dalla copertura dei posti alla gestione delle strutture e del personale. I Servizi educativi da 0 a 3 anni sono al centro di un'interpellanza del gruppo La Comune di Ferrara.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayLe richieste sono accompagnate dalla premessa che "l'Amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it