Serie D Lentigione che giornata! Batte il Rovato e si gode la vetta in solitudine
LENTIGIONE 1 ROVATO VERTOVESE 0 LENTIGIONE (4-3-3): Cheli; Bita, Capiluppi, Nava, Miglietta; Pari (41’ st Mele), Nappo, Panigada (18’ st Penta); Nanni (18’ st Alessandrini), Iori (11’ st Cellai), Mordini (dall’11 st Jassey). A disp. Pagani, Mirri, Agbekornu, Masini. All.: Pedrelli. ROVATO VERTOVESE (3-5-2): Offredi; Vallisa, Suardi, Gauli; Kasa (24’ st Pelamatti), Sangiorgi, Scidone, (29’ st Cattaneo), Signoroni (33’ st Kante), Lleshaj (20’ st Faggiano); Messedaglia (33’ st Bertuzzi), Bertazzoli. A disp. Villa, Basani, Lazzaroni, Zambelli. All.: Belotti. Arbitro: Battistini di Lanciano (Grasso e Reitano di Acireale). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Serie D, oggi in campo Correggese e Lentigione. I biancorossi sfidano il Rovato Vertovese
Attualmente in serie D, ha 23 anni e la scorsa stagione ha segnato 15 reti in Eccellenza. Idea Iori, attaccante del Lentigione
