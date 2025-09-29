Serie D - Girone E Il Tau cade a Foligno

Foligno 2 Tau Altopascio 0 FOLIGNO (4-3-3): Rossi; Qendro, Cottini, Schiaroli, Falasca; Settimi (33’ st Ferrara), Ceccuzzi, Pellegrini; Khribech (16’ st Pupo Posada), Tomassini (33’ st Morlandi, 38’ st Della Spoletina), Sylla (48’ st Marchetti). (A disp.: Mazzoni, Bocci, Cichy, Bevilacqua). All.: Manni. TAU ALTOPOPASCIO (5-3-2): Cabella; Lombardo, Chiti, Meucci, Soumah, Bouah (1’ st Bagnoli); Manetti (22’ st Borracchini), Nistri, Carli; Omorogieva (14’ st Nottoli), Tordiglione. (A disp.: Zipoli, Cartano, T. Carcani, Del Gronchio, Ferrali, Vaselli). All.: Maraia. Arbitro: Buzzone di Enna. Reti: 25’ pt (rig. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie "D" - Girone "E". Il Tau cade a Foligno

In questa notizia si parla di: serie - girone

Serie C 2025/26: un girone equilibrato, un campionato da sfruttare, un’occasione da non sprecare!

H.C. Sannio: completata l’iscrizione alla serie A, Sanniti nel girone B

Juventus Next Gen, quando i bianconeri scopriranno il girone e il calendario della nuova stagione di Serie C? Svelata tutte le date

Calcio ? serie D girone F Pareggia il Sora in casa Sora 0 Fossombrone 0 - facebook.com Vai su Facebook

Serie "D" - Girone "E". Il Tau cade a Foligno - Ai padroni di casa sono bastati i primi 45’ per vincere la partita e scalare la classifica. msn.com scrive

Serie "D" - Girone "E". Un Tau pieno di cerotti - In dubbio Barsotti, Pietro Carcani (si sono fatti male contro il Prato), sicuramente out Viano e il lungodegente Bachini. Si legge su lanazione.it