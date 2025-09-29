Serie D - Girone E Ghiviborgo in dieci Ma pareggia il derby
GHIVIBORGO 1 POGGIBONSI 1 GHIVIBORBO (3-5-2): Butano; Del Dotto, Quochi, Vecchi; Baldacci, Cannarsa (46’ Mion), Citarella (62’ Signorini), Musatti, Arcuri (53’ Ceccanti); Boiga (73’ Ragghianti), Mariotti (73’ Thioune). (A disp.: Laoluna, Panconi, Lista, Brisciani). All.: Ingenito. POGGIBONSI (4-2-3-1): Bertini; Ponticelli (80’ Sinatra), Borri, Borghi, Nobile; Corzani, Ciacci (83’ Resuttana); Corcione (57’ Ndiaye), Pippi (50’ Skerna), Gonzi; Kean (80’ Pruszko). (A disp.: Baracco, Boduri, Bruni, Boriosi). All.: Barontini. Arbitro: Spagnoli di Tivoli (assistenti: Fatati di Latina e Rotatori di Ciampino). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: serie - girone
Serie C 2025/26: un girone equilibrato, un campionato da sfruttare, un’occasione da non sprecare!
H.C. Sannio: completata l’iscrizione alla serie A, Sanniti nel girone B
Juventus Next Gen, quando i bianconeri scopriranno il girone e il calendario della nuova stagione di Serie C? Svelata tutte le date
Messina vs Paternò 5°Giornata | Serie D Girone I Azioni salienti ed interviste #radionight®? - facebook.com Vai su Facebook
Serie D, Tau Calcio ko Seravezza vola. Pari per il Ghiviborgo - Camaiore beffato nel finale sul campo della corazzata Grosseto: è 1- Da luccaindiretta.it
Campionato Serie D: domenica 28 settembre alle 15:00 la 5a giornata - La 5a giornata del Campionato Serie D si giocherà in blocco domenica 28 Settembre alle ore 15. Come scrive newsrimini.it