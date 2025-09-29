Serie D finisce in parità la gara tra Real Acerrana e Us Città di Fasano
FASANO - Finisce in parità la gara tra Real Acerrana e Us Città di Fasano, valida per la quinta giornata della Serie D-Girone H, con i biancazzurri due volte in vantaggio e due volte raggiunti dalla formazione campana. La partita si apre con un destro da fuori di Barranco al 2’, termino a lato. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: serie - finisce
Finisce la telenovela dell’estate: annuncio ufficiale, il big lascia la Serie A
Una lunga serie di minacce e maltrattamenti in famiglia: un uomo finisce in carcere
Nella puntata del 15 luglio della serie turca di Canale La notte nel cuore Sumru finisce in ospedale e Hikmet scopre il segreto dei gemelli
La Quinta Giornata del Campionato di Serie D - Girone C finisce con il risultato di VIGASIO 1 - SAN LUIGI 1 #vigasio #seried #forzaragazzi #vigasiosanluigi - facebook.com Vai su Facebook
Finisce la partita a Castellammare di Stabia. La Serie A Women’s Cup va alla Juventus FORZA ROMA! #JuveRoma 3-2 | #ASRomaFemminile - X Vai su X
RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE/ Bene Legnago Salus e Scafatese, frena ancora la Reggina! (28 settembre 2025) - Risultati Serie D, classifiche: torna protagonista il campionato di quarta divisione con i suoi nove gironi, ecco le partite del 28 settembre. ilsussidiario.net scrive
Serie D. E’ la domenica del big-match. San Donato, c’è lo Scandicci - Per il campionato di Serie D sta per concludersi il primo tour de force stagionale dopo il turno infrasettimanale. Come scrive lanazione.it