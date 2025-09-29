Serie C Lumezzane Inter U23 1-2 | Spinaccè trascina i nerazzurri! Firmato il quarto successo consecutivo
Serie C, Lumezzane Inter U23 1-2: quarta vittoria di fila per Vecchi, doppietta decisiva di Spinaccè e terzo posto agganciato. Non si ferma la marcia dell’ Inter U23 di Stefano Vecchi, che espugna il campo del Lumezzane e conquista la quarta vittoria consecutiva. Un successo pesante che consente ai nerazzurri di agganciare l’ Union Brescia al terzo posto in classifica, confermando un momento di forma straordinario. Il protagonista assoluto della serata è Matteo Spinaccè, classe 2006, autore di una doppietta che ha deciso la sfida. L’ Inter U23 parte fortissimo e passa già al 3’ con il suo numero 7, bravo a farsi trovare pronto sotto porta. 🔗 Leggi su Internews24.com
