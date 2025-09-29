Serie C | la prima giornata L’Endiasfalti passa subito alla cassa Livorno ko Valentina’s assente a Montevarchi un debutto choc

Ride Agliana, piange Bottegone. La prima giornata del campionato di serie C celebra l’ Endiasfalti, vittoriosa 70-58 sul parquet dell’ Unione Sportiva Livorno; cade pesantemente a Montevarchi contro la Fides, invece, la Valentina’s Camicette: il 92-55 finale non lascia adito a recriminazioni. Debutta, dunque, nel migliore dei modi, Agliana: eppure la partenza dei neroverdi non è delle migliori. Inizialmente, infatti, la squadra allenata da Giulio Gambassi si fa sovrastare dalla corsa e dalla "garra" dei talentuosi giovani livornesi, finendo sotto il primo quarto 23-14. Da questo momento in avanti, gli aglianesi serrano i ranghi e, con l’esperienza, migliorano la circolazione offensiva, trovando tiri aperti, mentre in difesa le trame avversarie si complicano non poco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

