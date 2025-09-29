Serie C inizio campionato top per la Dierre | vittoria contro Marsala
Inizia nel migliore dei modi la stagione in serie C Unica per la Dierre Basketball Reggio Calabria e inizia con successo esterno sul campo del Marsala, giovane compagine davvero battagliera.Il primo quarto ben preparato dall’allenatore Francesco Inguaggiato e subito per i colori bianco blu +21. 🔗 Leggi su Today.it
QUARTA VITTORIA SU QUATTRO PER LA SERIE C La nostra Serie C chiude imbattuta il percorso di amichevoli superando i Marino Lions al PalaRinaldi. Un altro test positivo che porta fiducia in vista dell’inizio del campionato in programma la prossima se - facebook.com Vai su Facebook
Basket Serie C. WBT Calolziocorte, inizio durissimo https://lecconotizie.com/sport/calolziocorte-sport/basket-serie-c-wbt-calolziocorte-inizio-durissimo/… via @Lecco Notizie - X Vai su X
Serie C: la prima giornata. L’Endiasfalti passa subito alla cassa, Livorno ko. Valentina’s assente, a Montevarchi un debutto choc - 58 sul parquet dell’ Unione Sportiva Livorno; cade pesantemente a Montevarchi contro ... Secondo lanazione.it
Serie C, le gare trasmesse in chiaro dall'ottava alla sedicesima giornata - La Lega Pro, oltre a comunicare il calendario del campionato di Serie C dall'ottava alla sedicesima giornata, ha anche annunciato le gare che saranno. Come scrive tuttomercatoweb.com