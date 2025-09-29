Serie C inizio campionato top per la Dierre | vittoria contro Marsala

29 set 2025

Inizia nel migliore dei modi la stagione in serie C Unica per la Dierre Basketball Reggio Calabria e inizia con successo esterno sul campo del Marsala, giovane compagine davvero battagliera.Il primo quarto ben preparato dall’allenatore Francesco Inguaggiato e subito per i colori bianco blu +21. 🔗 Leggi su Today.it

