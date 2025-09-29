Serie C Benevento e Salernitana in vetta | stasera le ultime due gare

Tempo di lettura: < 1 minuto Sono due le gare che mancano all’appello per completare il 7° turno nel girone C di Serie C. Questa sera fari puntati sul derby campano Giugliano-Sorrento e sulla sfida Picerno-Foggia, gare che daranno una fisionomia definitiva alla classifica. In vetta appaiate ora ci sono Salernitana e Benevento, con i giallorossi che hanno rosicchiato due punti ai granata che non sono andati oltre il 2-2 sul campo del Casarano. Domenica 28 settembre Potenza-Atalanta U23 1-0 26’ Castorani Benevento-Trapani 2-0 10’ Manconi, 40 Pierozzi Casarano-Salernitana 2-2 10’ Ferrari (S), 31’ Malcore (C), 48’ Millico (C), 90’+5’ Quirini (S) Crotone-Casertana 0-1 64’ Proia Audace Cerignola-Catania 0-0 Latina-Team Altamura 0-0 Siracusa-Cosenza 0-1 20? Mazzocchi Monopoli-Cavese 0-2 40? Macchi, 47? Sorrentino Lunedì 29 settembre Giugliano-Sorrento, ore 20:30 Picerno-Foggia, ore 20:30 Classifica – Salernitana 16, Benevento 16, Casarano 12, Catania 12, Cosenza 12, Casertana 11, Monopoli 11, Crotone 11, Potenza 11, Audace Cerignola 10, Latina 8, Team Altamura 7, Picerno 6*, Foggia 6*, Giugliano 5*, Cavese 5, Atalanta U23 4, Trapani 4 (-8), Sorrento 3*, Siracusa 3. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

