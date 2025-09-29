Serie B Monza a rilento | l’ombra di De Rossi su Bianco

Sport.quotidiano.net | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sconfitta col Padova, la terza in appena sei gare tra Serie B e Coppa Italia, ha addensato nubi oscure sul Monza. L’intero ambiente, a partire dalla nuova proprietà americana, non si aspettava un avvio di stagione così complesso, soprattutto dopo la permanenza a fine mercato di tutti i giocatori più forti. Ma quest’ultimo fattore per ora non si sta rivelando assolutamente decisivo. I biancorossi faticano sul piano dell’identità di gioco e finora non sono mai riusciti a recuperare gli svantaggi. Come sempre, il primo a finire sul banco degli imputati è l’allenatore. Nelle ultime ore sono cominciati ad aleggiare mormorii sulla posizione traballante di Paolo Bianco (nella foto). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

serie b monza a rilento l8217ombra di de rossi su bianco

© Sport.quotidiano.net - Serie B. Monza a rilento: l’ombra di De Rossi su Bianco

In questa notizia si parla di: serie - monza

Rovesciata da sogno di Russo, l’Avellino piega il Monza 2-1: i ‘lupi’ tornano a vincere in Serie B dopo sette anni

Bianco in panchina, la proprietà Usa, l'idea Pafundi: Monza, riparte oggi la caccia alla Serie A

I raduni e i ritiri delle 20 di Serie B: Reggiana al lavoro, oggi al via Monza ed Entella

serie b monza rilentoSerie B. Monza a rilento: l’ombra di De Rossi su Bianco - La sconfitta col Padova, la terza in appena sei gare tra Serie B e Coppa Italia, ha addensato nubi oscure sul Monza. Secondo msn.com

serie b monza rilentoSerie B. Monza slows down: De Rossi's shadow casts over Bianco - The defeat against Padova, the third in just six games between Serie B and the Coppa Italia, has cast a shadow ... Lo riporta sport.quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Serie B Monza Rilento