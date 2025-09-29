Serie B Monza a rilento | l’ombra di De Rossi su Bianco
La sconfitta col Padova, la terza in appena sei gare tra Serie B e Coppa Italia, ha addensato nubi oscure sul Monza. L’intero ambiente, a partire dalla nuova proprietà americana, non si aspettava un avvio di stagione così complesso, soprattutto dopo la permanenza a fine mercato di tutti i giocatori più forti. Ma quest’ultimo fattore per ora non si sta rivelando assolutamente decisivo. I biancorossi faticano sul piano dell’identità di gioco e finora non sono mai riusciti a recuperare gli svantaggi. Come sempre, il primo a finire sul banco degli imputati è l’allenatore. Nelle ultime ore sono cominciati ad aleggiare mormorii sulla posizione traballante di Paolo Bianco (nella foto). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
