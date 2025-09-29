L’adrenalina sale di ora in ora, si inizia a sentire il profumo di gare ufficiali. Gli atleti fremono per poter entrare in acqua e dare finalmente il via alla nuova stagione. La serie A1 maschile 2025-2026 è pronta a prendere il via con la prima giornata che si disputerà sabato 4 ottobre. L’unica eccezione sarà Pallanuoto Trieste-De Akker Bologna, partita che si giocherà mercoledì 8 per l’impegno dei giuliani nel preliminare di Euro Cup. Il tema dominante non può che essere uno: riparte la caccia alla Pro Recco, che, dal suo canto, cerca di correre sempre più veloce. Sarà sicuramente un torneo piuttosto particolare con l’annata divisa in due tronconi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Serie A1 Maschile pallanuoto 2025-26, sabato il via al campionato. Riparte la caccia alla Pro Recco