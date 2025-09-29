Serie A Unipol 2025 26 | al via con LBATV e il ritorno su Sky Sport per rilanciare basket italiano

Digital-news.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata presentata oggi a Bologna, presso la Torre Unipol, la nuova stagione del campionato di Serie A, anche quest'anno targato Unipol, che prenderà ufficialmente il via sabato 4 ottobre 2025 con l'anticipo Pallacanestro Trieste – Trapani Shark. La conferenza è stata aperta da Gianmaria Restelli, Responsabile External Communication and Corporate Image di Unipol: "Siamo molto contenti di essere. 🔗 Leggi su Digital-news.it

serie a unipol 2025 26 al via con lbatv e il ritorno su sky sport per rilanciare basket italiano

© Digital-news.it - Serie A Unipol 2025/26: al via con LBATV e il ritorno su Sky Sport per rilanciare basket italiano

In questa notizia si parla di: serie - unipol

Baseball: la prima, guidata dal manager Betto, è attesa dalla serie contro Collecchio; mentre la seconda, mai arrivata a questo punto finora, sfiderà Parma. Unipol e Athletics Bologna, comincia la sfida playoff

Baseball, al Gianni Falchi gli uomini di Betto sconfitti per 5-2 e 3-2. Domenica la serie riprende in Maremma. Unipol, pesa tanto il doppio ko con Grosseto. Serve un miracolo per sognare la semifinale

All’Unipol non bastano cuore e determinazione. La serie si chiude sul Titano, San Marino in finale

serie unipol 2025 26Presentata la Serie A 2025/26. Maurizio Gherardini: "Insieme per migliorare il nostro prodotto" - È stata presentata oggi a Bologna, presso la Torre Unipol, la nuova stagione del campionato di Serie A, anche quest’anno targato Unipol, che prenderà ufficialmente il via sabato ... Riporta pianetabasket.com

serie unipol 2025 26Presentata a Bologna la Serie A Unipol 2025/26. Maurizio Gherardini: “Insieme per migliorare il nostro prodotto” - È stata presentata oggi a Bologna, presso la Torre Unipol, la nuova stagione del campionato di Serie A, anche quest’anno targato Unipol, che prenderà ... Come scrive basketinside.com

Cerca Video su questo argomento: Serie Unipol 2025 26