Serie A stasera i due posticipi Parma-Torino e Genoa-Lazio | le probabili

Si chiude con i due posticipi Parma-Torino e Genoa-Lazio la quinta giornata della Serie A 20252026. Le probabili formazioni. Va verso la sua naturale chiusura anche la quinta giornata di Serie A. Dopo i due big match di giornata, che hanno visto il pareggio tra Juve e Atalanta e la vittoria del Milan sul Napoli, spazio alle ultime due partite. Alle 18:30, il Parma ospiterà il Torino e proverà a strappare una vittoria che sblocchi un’inizio di campionato sottotono e che permetta di allontanarsi dalla ziona retrocessione. I tre punti servono, però, anche al Toro, anch’esso in una situazione non florida seppur il campionato sia appena iniziato. 🔗 Leggi su Sportface.it