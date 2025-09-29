Serie A stasera i due posticipi Parma-Torino e Genoa-Lazio | le probabili
Si chiude con i due posticipi Parma-Torino e Genoa-Lazio la quinta giornata della Serie A 20252026. Le probabili formazioni. Va verso la sua naturale chiusura anche la quinta giornata di Serie A. Dopo i due big match di giornata, che hanno visto il pareggio tra Juve e Atalanta e la vittoria del Milan sul Napoli, spazio alle ultime due partite. Alle 18:30, il Parma ospiterà il Torino e proverà a strappare una vittoria che sblocchi un’inizio di campionato sottotono e che permetta di allontanarsi dalla ziona retrocessione. I tre punti servono, però, anche al Toro, anch’esso in una situazione non florida seppur il campionato sia appena iniziato. 🔗 Leggi su Sportface.it
Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score 5^ giornata (oggi lunedì 29 settembre 2025) - Risultati Serie A, classifica e diretta gol live score oggi lunedì 29 settembre 2025 dei posticipi per chiudere la 5^ giornata. Lo riporta ilsussidiario.net
Serie A 2025/2026, oggi Parma-Torino e Genoa-Lazio: probabili formazioni e dove vederle in tv - La serie A chiude stasera lunedì 29 settembre la quinta giornata con gli ultimi due match in programma. Si legge su msn.com