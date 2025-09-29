Serie A Parma-Torino 2-1 I granata cadono al Tardini | gol e highlights

Il Torino inciampa ancora. Al Tardini il posticipo della 5ª giornata di Serie A sorride al Parma, che trova il suo primo successo stagionale battendo i granata 2-1. Decisiva la doppietta di Pellegrino, mentre a nulla è servita la splendida rete di Ngonge a inizio ripresa. Per il Toro è la terza. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

serie parma torino 2Prima vittoria per il Parma: 2-1 contro Torino - I ducali salgono a quota 5 punti, superando i piemontesi, che rimangono fermi a 4 ... Scrive rainews.it

serie parma torino 2Serie A, Parma-Torino 2-1: Pellegrino incorna i granata con una doppietta - Il rigore e il colpo di testa dell’argentino valgono la prima vittoria in campionato per gli emiliani di Cuesta ... Come scrive msn.com

