Serie A Parma-Torino 2-1 | doppietta di Pellegrino per gli emiliani

Lapresse.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il  Parma   ha superato al ‘Tardini’ per 2-1 il Torino nella gara valida per la quinta giornata di serie A. Gialloblù in vantaggio con Pellegrino al 36? su rigore per un tocco di mano di Ismajli. L’arbitro Collu convalida il penalty dopo il consulto con il Var. Pareggio dei granata ad inizio del secondo tempo con Ngonge che al 50? va in gol con un tiro dalla distanza. Al 72? Pellegrino firma la sua doppietta personale con un colpo di testa e pallone che si infila nell’angolo basso di destra. Per gli emiliani, che sale a 5 punti, si tratta della prima vittoria stagionale in campionato mentre il Torino, fermo a 4 punti, è al secondo ko consecutivo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

serie a parma torino 2 1 doppietta di pellegrino per gli emiliani

© Lapresse.it - Serie A, Parma-Torino 2-1: doppietta di Pellegrino per gli emiliani

In questa notizia si parla di: serie - parma

Serie A femminile, Parma-Juventus Women 0-2. Partenza sprint: gol e highlights

Serie A, Juventus-Parma: probabili formazioni e dove vederla in tv

Leoni Juventus, il difensore è sempre più lontano: questo club di Serie A fa sul serio ma il Parma… Cosa succederà nei prossimi giorni

serie parma torino 2Serie A, Parma-Torino 2-1: doppietta di Pellegrino per gli emiliani - 1 il Torino nella gara valida per la quinta giornata di serie A. msn.com scrive

serie parma torino 2Pagelle Parma-Torino 2-1: Pellegrino bulldozer col caschetto, Ngonge in palla, Vlasic evanescente - Il Parma batte il Torino e conquista la prima vittoria stagionale in campionato: decisiva una doppietta di Pellegrino, ai granata non basta un gol di Ngonge ... Da sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Serie Parma Torino 2