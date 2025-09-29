Serie A Parma-Torino 2-1 | doppietta di Pellegrino per gli emiliani

Il Parma ha superato al ‘Tardini’ per 2-1 il Torino nella gara valida per la quinta giornata di serie A. Gialloblù in vantaggio con Pellegrino al 36? su rigore per un tocco di mano di Ismajli. L’arbitro Collu convalida il penalty dopo il consulto con il Var. Pareggio dei granata ad inizio del secondo tempo con Ngonge che al 50? va in gol con un tiro dalla distanza. Al 72? Pellegrino firma la sua doppietta personale con un colpo di testa e pallone che si infila nell’angolo basso di destra. Per gli emiliani, che sale a 5 punti, si tratta della prima vittoria stagionale in campionato mentre il Torino, fermo a 4 punti, è al secondo ko consecutivo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

