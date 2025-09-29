Serie A oggi Parma-Torino e Genoa-Lazio | probabili formazioni e dove vederle in tv

La serie A chiude stasera la quinta giornata con gli ultimi due match in programma. Alle 18:30 al Tardini si sfidano Parma e Torino mentre il posticipo del lunedì sera a Marassi è Genoa-Lazio. Domenica nel big match il successo del Milan contro il Napoli per 2-1 a San Siro. Un risultato che ha ridisegnato la classifica. Ora in vetta c’è un terzetto a 12 punti formato da Milan, Roma e Napoli. Poi a 11 la Juventus e a 9 Inter, Atalanta e Cremonese. Questi nel dettaglio i risultati della quinta giornata di serie A. Como-Cremonese 1-1. Juventus-Atalanta 1-1. Cagliari-Inter 0-2. Sassuolo-Udinese 3-1. 🔗 Leggi su Lapresse.it

