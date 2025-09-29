Serie A Lazio corsara a Marassi | continua il periodo difficile del Genoa
La Lazio archivia la pratica Genoa imponendosi per 3 a 0 in casa dei rossoblù: 3 punti importanti per rilanciarsi in campionato. Allo Stadio Luigi Ferraris è andato in scena l’ultima partita della 5^ giornata di Serie A tra due squadre che hanno vissuto un avvio di stagione complicato, Genoa e Lazio. La squadra di Vieira è arrivata a Marassi con l’unico obiettivo di muovere una classifica che la vede al penultimo posto con soli 2 punti. Ancora nessuna vittoria in campionato per i Liguri che sembrano, invece, trovarsi più a loro agio in Coppa Italia, dove, lo scorso giovedì, hanno staccato il pass per gli ottavi di finale battendo 3 a 1 l’Empoli. 🔗 Leggi su Sportface.it
La Lazio cede Floriani Mussolini: il pronipote del Duce giocherà in Serie A
Club Arezzo pronto per la Serie B: sfida nel Girone E con Toscana, Umbria e Lazio
